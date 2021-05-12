12.05.2021 (17:43)

Более 1,3 тыс. курсантов учебного центра ЦВО в Ульяновской области приступили к сдаче выпускных экзаменов

Более 1,3 тыс. курсантов Межвидового регионального учебного центра войск связи Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Ульяновской области, приступили к сдаче выпускных экзаменов по программе подготовки младших специалистов.

В течение текущей недели связисты выполнят задачи на унифицированных командно-штабных машинах Р-149МА1, оснащенных приборами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, цифровых комплексах связи «Переселенец» П-240И-4 и другой современной технике. 15 мая пройдет выпуск, на котором военнослужащие получат классную квалификацию и будут направлены в воинские части для дальнейшего прохождения службы.

Учебный центр готовит младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станций спутниковой связи, специалистов по ремонту радиостанций и др.

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