12.05.2021 (17:34)

Истребитель ВКС России сопроводил самолеты ВВС Франции вблизи границ Российской Федерации над Черным морем

Над нейтральными водами Чёрного моря российскими средствами контроля воздушного пространства были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели.

Для их опознавания и недопущения нарушения Государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации «Мираж-2000» и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции. Он сопроводил их над акваторией Черного моря.

Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

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