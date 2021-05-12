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12.05.2021 (17:09)

Разведчики ЮВО в Северной Осетии приступили к обучению с использованием новых комплексов разведки

В Северной Осетии на горном полигоне Дарьял разведывательные подразделения Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по использованию и применению новых комплексов разведки.

Более 150 разведчиков в ходе специального курса научатся применять современные технические средства разведки. В их числе: комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», различные модификации лазерных приборов. Военнослужащие также освоят приемы жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач в горах Кавказского хребта.

Во время альпинистской подготовки разведчики, применяя ледорубы, жумары, карабины и веревки, будут преодолевать скалистые участки местности различной сложности. Они выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия в горах. Кроме того, им предстоит отработать задачи специальной, воздушно-десантной подготовки, закрепить навыки вождения бронеавтомобилей «Тигр-М» и квадроциклов высокой проходимости.

В конце курса военнослужащие осуществят выходы на различные незнакомые маршруты на высотах до 3 тыс. метров над уровнем моря с использованием средств современной цифровой связи и навигации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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