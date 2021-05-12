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12.05.2021 (16:06)

В армейском корпусе Балтфлота проведены практические занятия по РХБ защите

В армейском корпусе Балтийского флота на базе одного из полков вновь сформированной мотострелковой дивизии прошла комплексная тренировка по отработке задач по предназначению подразделениями РХБЗ.

Основное внимание было уделено отработке нормативов по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите военнослужащими всех категорий.

Подобные тренировки позволяют личному составу наглядно разобрать все элементы подготовки, указать на наиболее часто совершаемые ошибки и отточить мастерство выполнения каждого элемента.

Тренировки выполняются регулярно, в том числе во время подготовительного периода. Все военнослужащие, принимавшие участие в учебных занятиях, показали хороший результат благодаря систематическим тренировкам.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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