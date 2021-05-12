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12.05.2021 (17:03)

В Калининградской области военнослужащие подразделений разведки армейского корпуса совершат первые прыжки с парашютом

В армейском корпусе Балтийского флота с подразделениями разведки начались занятия в рамках проведения воздушно-десантной подготовки.

В ходе занятий военнослужащим предстоит выполнить десантирование на современных парашютных системах Д-10 с оружием с высоты 600 метров из самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8.

Кроме того, около 30 новобранцев и военнослужащих по контракту совершат свой первый прыжок с парашютом с высоты 800 метров.

Перед практическим выполнением прыжков всем военнослужащим предстоит пройти наземную подготовку на тренажерах, изучать порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций.

Всего к мероприятию будет привлечено более 100 человек.

Подобные занятия проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на повышение уровня боевой выучки и слаженности действий военнослужащих подразделений разведки при выполнении прыжков с парашютом.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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