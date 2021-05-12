12.05.2021 (13:59)
Разведчики уральской танковой дивизии ЦВО представят округа на всеармейском конкурсе «Отличники войсковой разведки»
Разведчики уральской танковой дивизии ЦВО представят округ на всеармейском конкурсе «Отличники войсковой разведки», который пройдет в мае на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища.
Они победили на окружном этапе соревнований в Оренбургской области, где состязались в проведении засады, совершении марш-броска, вождении боевых машин, преодолении тропы разведчика, стрельбе, выходе разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи.
В соревнованиях на Тоцком полигоне приняли участие более 50 лучших разведчиков ЦВО, представляющих воинские формирования, дислоцированные на Урале, в Поволжье и Таджикистане.
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