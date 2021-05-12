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12.05.2021 (16:21)

На полигонах ЮВО в Абхазии будет проведена полная санобработка объектов перед летним учебным периодом

В рамках подготовки к новому учебному периоду военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к санитарной обработке помещений классов, учебных комплексов и тренажеров на полигонах Цабал и Нагвалоу.

До конца мая с помощью полуторапроцентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция будет проведена обработка территорий и приказарменной учебно-материальной базы общей площадью более 20 тыс. кв. м.

К обработке объектов УМБ привлечено более 100 военнослужащих подразделений РХБ защиты соединения, задействовано около 50 единиц специальной техники и оборудования.

Подготовка полигонов также включает в себя сплошную очистку местности от неразорвавшихся боеприпасов, а также оборудование мишенных полей, линий связи и других объектов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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