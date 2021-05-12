12.05.2021 (14:42)

В Саратовской области летчики дальней авиации отработали внештатные ситуации на тренажерных комплексах

В Саратовской области в соответствии с планом боевой подготовки авиационного полка дальней авиации прошли занятия с экипажами самолетов Ту-160 по отработке аварийных ситуаций на тренажерном комплексе.

В ходе занятий отрабатывались действия летного и штурманского составов в нештатных ситуациях: неблагоприятных погодных условиях, при нулевой видимости, различных отказах бортовой радиоэлектронной аппаратуры, таких как выход из строя двигателя или потеря радиосвязи.

Во время полетов на тренажерах летчики также учились уничтожать командные пункты, боевую технику и наступающие силы противника с помощью различных авиационных средств поражения.

Такие занятия проводятся регулярно с целью совершенствования навыков личного состава. Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажера, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средств связи и навигации, позволяют летчикам более качественно подготовиться к выполнению задач по предназначению.

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