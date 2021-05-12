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12.05.2021 (15:37)

Военнослужащие Центра боевого применения и переучивания лётного состава ВТА поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

В Иваново на базе Центра боевого применения и переучивания летного состава военно-транспортной авиации состоялось торжественное построение личного состава для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.

Также в мероприятии принимали участие юнармейцы и учащиеся школы №64, в которой военнослужащие авиацентра занимаются военно-патриотическим воспитанием детей.

На плацу к ветеранам со словами благодарности и поздравлениями обратились командный состав и военнослужащие Центра, председатель Ивановского городского совета ветеранов Николай Быстров, представитель регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Ветераны поделились воспоминаниями о своих фронтовых годах, историями о войне и рассказывали, как встретили долгожданный май 45-го.

После построения военнослужащие прошли торжественным маршем перед ветеранами, которым от командования Центра были вручены памятные подарки.

 В конце мероприятия все присутствующие возложили цветы к стеле в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС) , Ветераны
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