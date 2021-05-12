12.05.2021 (16:07)

Заместитель Министра обороны Тимур Иванов проинспектировал строительство нового комплекса Омского кадетского корпуса

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска ЦВО проинспектировал работу по возведению нового комплекса довузовского училища Минобороны России. Как он отметил, уже к 1 сентября воспитанники кадетского военного училища в городе Омске начнут учебный год в новых помещениях.

«Темпы строительства очень высокие, работы ведутся в круглосуточном режиме с опережением графика. Военно-строительным комплексом Минобороны России накоплен уникальный опыт реализации масштабных проектов в самые короткие сроки. При возведении кадетского корпуса в Омске наши специалисты впервые выполнят весь комплекс работ в один этап, благодаря чему все 560 кадет начнут обучение в текущем году», – сказал Тимур Иванов.

Строительство нового комплекса, который занимает площадь 14,8 га, ведется с декабря 2020 года. Окончание работ запланировано на конец августа 2021 года. В итоге в эксплуатацию будет сдано: главное учебно-административное 3-этажное здание с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования; столовая на 620 мест, два спальных корпуса на 240 и 320 человек, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, а также игровых видов спорта.

На данном этапе на основных объектах возведены железобетонные монолитные конструкции. В настоящее время строители прокладывают наружные и внутриплощадочные инженерные сети водоснабжения, электроэнергии, ливневой и бытовой канализаций. Также они обустраивают фасады и кровли, утепляют внутри зданий стены, монтируют керамогранит и декоративные панели. Все производственные процессы на стройплощадке идут параллельно. Всего на стройке задействовано свыше 900 человек и более 50 единиц техники.

Новый комплекс кадетского корпуса позволит вполне выполнить новые требования, которые сегодня предъявляются к проживанию воспитанников довузовских заведений полного пансиона, к их безопасности и к организации учебного процесса. Воспитанников разместят в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной и отдельными душевыми и туалетными комнатами.

Новые классы и кабинеты будут хорошо оборудованы. Так, несколько специальных аудиторий по физике, химии, биологии оснастят самыми новейшими приборами для проведения научных опытов. Для изучения иностранных языков будут установлены лингафонные системы интерактивного общения. А в кабинете робототехники можно будет решать различные конструкторские задачи.

Также в новом комплексе предусмотрены специальные мастерские по авиа- и судомоделированию, класс для обучения вождению на автомобиле, зал для уроков по танцам и пению, шахматный клуб, фото и видео студии.

Справочно:

Кадетский корпус в Омске ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. Обучение в училище базируется на классической программе средней школы, но с углубленным изучением всех предметов и дополнительными занятиями по другим дисциплинам, включая военные.

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