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12.05.2021 (15:01)

Саперы Северного флота уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

Группы разминирования морского инженерного полка Северного флота уничтожили 80-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны, обнаруженную ранее на улице Домостроительная в Мурманске.

Утилизация боеприпаса была проведена методом подрыва на одном из полигонов морской инженерной службы Северного флота в районе поселка Щукозеро Мурманской области. Для подрыва боеприпаса была использована 400 граммовая тротиловая шашка.

Количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Мурманской области традиционно увеличивается в весенне-летний период после сходе снежного покрова. С начала года сапёрами Северного флота было утилизировано более 100 подобных находок.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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