12.05.2021 (13:45)

Накануне 800-летия со дня рождения Александра Невского военные моряки ознакомятся с уникальной коллекцией, посвященной этому полководцу

13 мая 1221 года родился святой благоверный князь Александр Невский, полководец, за свою жизнь не проигравший ни одного сражения, небесный покровитель Санкт-Петербурга. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 2021 году празднуется 800-летие одного из самых значимых и почитаемых деятелей российской истории.

В соответствии с указаниями главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в Военно-Морском Флоте, а также в рамках тесного взаимодействия Главного командования ВМФ России и Президентской библиотеки офицеры Главного командования ВМФ, личный состав структурных подразделений Военного учебно-научного центра ознакомятся с обновленной коллекцией уникальных материалов Президентской библиотеки «Александр Невский (1221–1263)». Коллекция, состоящая из разделов «О жизни и подвигах Александра Невского» и «Память об Александре Невском», включает исторические исследования, очерки, биографии, жития, речи, разнообразные документальные, архивные, изобразительные материалы и рассказывает об эпохе, правлении и деяниях князя Александра Ярославовича.

Например, военные моряки смогут ознакомиться с книгой доктора богословия, историка Петра Казанского «Житие святого благоверного великого князя Александра Невского в иночестве Алексия» (1871), а также с брошюрой «Благоверный князь-воин Александр Ярославич Невский» (1905). Невская битва со шведами в устье Ижоры в этом издании описана так: «Битва произошла ужасная, дрались с утра до вечера; однако отважные шведы не выдержали быстрого и смелого натиска немногочисленной русской дружины и с позорною трусостью отступили, т.е. говоря проще – бежали». Именно после этой битвы молодого князя стали величать Невским.

«Жизнь и деятельность великого князя Александра Ярославича Невского, одного из самых выдающихся деятелей на Руси в XIII столетии… служит прекрасным образцом глубокой государственной мудрости, труда, энергии и самопожертвования – ради пользы Русской земли», – говорится в предисловии Григория Холодного к изданию «Жизнь и деятельность великого князя Александра Ярославича Невского в связи с событиями на Руси в XIII столетии» (1883). С этим изданием также получили возможность ознакомится военные моряки.



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