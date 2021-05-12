12.05.2021 (15:16)

Малые противолодочные корабли Беломорской военно-морской базы приступили к отработке учебных манёвров в море

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) Беломорской военно-морской базы «Онега» и «Нарьян-Мар» вышли в море для отработки учебно-боевых задач курса подготовки надводных кораблей ВМФ.

В Белом море экипажи МПК выполнят маневрирование и учебный поиск подводной лодки, отработают слаженность совместных действий и подготовку к применению морского противолодочного оружия.

В связи с тем, что Белое море зимой покрывается льдом, отдельные практические элементы боевой подготовки экипажи кораблей охраны водного района Беломорской ВМБ Северного флота в море отрабатывают в конце зимнего периода обучения, когда это в полной мере позволяет сделать ледовая обстановка.

Малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» относятся к модернизированному проекту 1124М, имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

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