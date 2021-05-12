12.05.2021 (14:16)
В Санкт-Петербурге в Музее истории подводных сил России имени Маринеско прошла выставка «Профессия героическая»
В Санкт-Петербурге в Музее истории подводных сил России имени А.И. Маринеско с успехом прошла выставка «Профессия героическая», посвященная 115-летию подводных сил России.
На выставке представлены уникальные экспонаты, ранее не выставлявшиеся в музее. Среди них фотографии, документы, личные вещи, сувениры. Так, на выставке экспонировались тужурка Египко Н.П. в звании контр-адмирала (1954-1963); плакат Военно-морского издательства (Военмориздат) Народного комиссариата ВМФ России (1944); бирка с крышки торпедного аппарата; знак радиолокационного поста с субмарины К-137 «Ленинец» проекта 667А; самодельный художественный плакат «По курсу враг»; кубок за первое место чемпионата Военно-морского флота по боксу (1950).
«Музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско играет огромную роль в воспитании нашей молодежи, наших курсантов военно-морских учебных заведений. Это очень важно в формировании у ребят жизненных целей», – отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.