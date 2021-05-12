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12.05.2021 (14:51)

В Сочи хоккеисты Северного флота провели первые свои игры в фестивале «Ночная хоккейная лига»

В Сочи хоккейные команды «Гроза» армии ВВС и ПВО и «Армата» армейского корпуса Северного флота (СФ) провели первые игры в финальном этапе X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига».

«Гроза» выступает в дивизионе «Лига Мечты». Игра прошла на хоккейной площадке ледового дворца спорта «Айсберг-1» с командой «Сигма» из города Аксай Ростовской области. С разгромным счётом североморцы одержали победу: они забили в ворота соперников 26 безответных голов.

В дивизионе «Лига Надежды» на льду дворца спорта «Большой» команда «Армата» уступила хоккеистам из города Новокузнецка Кемеровской области.

Сегодня во дворце спорта «Айсберг-2» хоккеисты «Арматы» встретятся с командой «Лед-9» из Нижнего Новгорода, а в ледовом дворце спорта «Большой» «Гроза» сыграет с хоккейной командой «Ледовая арена» из города Орла.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Северный флот
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