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12.05.2021 (14:22)

В новом периоде обучения более тысячи занятий в общевойсковой армии ЗВО будет обеспечено видеонаблюдением с помощью беспилотной авиации

В летнем периоде обучения военнослужащие подразделений беспилотной авиации общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, обеспечат руководителей практических занятий по различным дисциплинам боевой подготовки наблюдением за результатами выполнения упражнений обучаемыми на полигонах армии.

Расчеты будут вести видеофиксацию, используя аппараты «Орлан-10», при выполнении военнослужащими упражнений стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, гранатометов и минометов, проведении боевых стрельб отделений и взводов, ротных и батальонных тактических учений, передавать координаты целей для их последующего уничтожения при ведении огня артиллерийскими подразделениями с закрытых огневых позиций.

Кроме того, операторы БпЛА будут оттачивать навыки действий при внезапном изменении направления и скорости ветра, температуры воздуха, обледенении комплексов во время полета, приеме и передаче сигналов при выпадении осадков и ведении условным противником радиоэлектронного подавления.

 «Орлан-10» – многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения за объектами противника в труднодоступной местности на высоте до нескольких тысяч метров при температуре воздуха от -30 до +40 градусов. Комплекс размещен на базе шасси автомобиля КамАЗ-5350, обладающего повышенной проходимостью, и включает в себя рабочие места операторов БпЛА, пусковую установку и средства связи.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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