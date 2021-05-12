12.05.2021 (14:01)

В Дагестане морпехи Каспийской флотилии подготовят свыше 300 единиц ВВТ к летнему периоду эксплуатации

Военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа, дислоцированных в Дагестане, проводят плановые работы по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на летний период эксплуатации.

В ходе подготовительных мероприятий личный состав проводит комплекс работ сезонного обслуживания ВВТ. Военнослужащие выполняют покраску военной техники, замену масел и специальных жидкостей, а также проверку и диагностику основных узлов, агрегатов, электрических и гидравлических систем.

На начальном этапе с военнослужащими были проведены инструкторско-методические занятия по соблюдению мер безопасности и противопожарной защиты в ходе работ в парках, на открытых площадках и хранилищах.

Для подготовки техники развернуты ремонтные пункты, сформированы команды специалистов. В зависимости от вида вооружения и техники будет выполнено свыше 40 технических операций на каждой штатной единице.

Завершающим этапом перевода ВВТ на летний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ специальной комиссией КФл.

Всего будет обслужено свыше 300 единиц техники, находящейся на вооружении подразделений морской пехоты флотилии. Проведение регламентных работ значительно увеличивает ресурс техники, а также вероятность безотказной работоспособности узлов и агрегатов ВВТ в различных климатических условиях.

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