12.05.2021 (13:42)
За рубежом на военных базах ЦВО завершилась вакцинация российских военнослужащих от коронавируса
Российские военнослужащие в Киргизии, Казахстане и Таджикистане прошли вакцинацию от коронавируса. Им введены первый и второй компоненты вакцины «Гам-Ковид-Вак». К вакцинопрофилактике привлекались все категории военнослужащих и члены их семей, гражданский персонал воинских частей и учреждений. Из них прививались те, кто ранее не болел COVID-19 и дал письменного согласие.
Всего было привито около 5,5 тыс. человек (около 3,5 тыс. в Таджикистане и более 2 тыс. в Киргизии и Казахстане).
Вакцинация проходила на базе российских военных медицинских учреждений, дислоцированных в Киргизии, Казахстане и Таджикистане.
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