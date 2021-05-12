12.05.2021 (13:27)

В Сибири прошла тренировка военных летчиков ЦВО по тушению лесных пожаров

Военные летчики отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО) выполнили учебно-тренировочные полеты, отработав действия при тушении лесных пожаров с воздуха. Тренировка прошла на берегу Обского водохранилища в Новосибирской области.

Экипаж многоцелевого вертолета Ми-8АМТШ-В разведал условные очаги возгорания и, применив водосливное устройство (ВСУ), сбросил на них воду. Данное ВСУ способно хранить до 3 тонн воды.

Тушение лесных пожаров с воздуха применяется в местах, до которых не способна добраться колесная техника. Сброс воды с ВСУ происходит на скорости до 50 км/ч и охватывает участок земли до 20 квадратных метров. Это позволяет оперативно погасить отдельные и небольшие очаги возгорания в целях предотвращения дальнейшего распространения огня. Высота полета вертолета при сбрасывании варьируется в зависимости от летных условий.

Отдельный вертолетный полк, дислоцированный в Новосибирске, входит в состав общевойскового объединения ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении полка находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В и ударные вертолеты Ми-24.

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