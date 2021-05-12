12.05.2021 (13:10)

Артиллеристы ЮВО в Северной Осетии выполнили боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С»

Артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили боевые стрельбы из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» на полигоне Тарское в Северной Осетии.

Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням. Артиллеристы мотострелковой дивизии выполнили свыше 10 огневых задач по одиночным и групповым целям.

Для корректирования артиллерийского огня по целям, имитирующим живую силу и военную технику противника, а также для оценки обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты. При помощи беспилотников артиллерийские корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов.

Всего в учении было задействовано порядка 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице