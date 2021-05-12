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12.05.2021 (12:51)

В Северной Осетии состоялось торжественное открытие монумента советским солдатам, погибшим в боях у селения Рассвет

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в торжественном открытии монумента советским солдатам, погибшим в боях у селения Рассвет.

Участники мероприятия почтили память павших на полях сражений солдат минутой молчания, в их честь салютной группой был дан троекратный залп.

На гранитных плитах мемориала высечены 1800 имён погибших героев, ещё около полутора тысяч предстоит нанести на гранит.

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 80 тыс. уроженцев Северной Осетии, каждый второй не вернулся с полей сражений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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