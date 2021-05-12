12.05.2021 (12:20)

В ЮВО проведена проверка готовности систем обнаружения и тушения пожаров

В специальных противопожарных группах Южного военного округа (ЮВО), созданных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнем, проведена проверка систем обнаружения и тушения пожаров, источников противопожарного водоснабжения, исправности первичных средств пожаротушения.

В частности, проверена готовность пожарных водоемов, систем подачи воды и комплектность пожарных щитов. Особое внимание уделено постоянной готовности техники, входящей в состав каждой группы, – это автомашины повышенной проходимости, инженерные машины разграждения, тяжелые бульдозеры и автоцистерны.

Также проверены вертолеты армейской авиации, оборудованные водосливными устройствами типа ВСУ-5А, расчеты беспилотной авиации, комплектация переносных средств связи, средств индивидуальной и медицинской защиты, в том числе изолирующие дыхательные аппараты, которыми оснащены все пожарные команды.

Команды укомплектованы военнослужащими, прошедшими специальную подготовку, позволяющую эффективно действовать при локализации всех типов лесных пожаров, в том числе верховых и подземных. Всего группировка насчитывает более 1,5 тыс. военнослужащих, в их распоряжении около 250 единиц специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице