12.05.2021 (11:59)

Офицеры Национального центра управления обороной РФ и представители Русского географического общества совершили восхождение на Эльбрус

Со 2 по 11 мая в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто!» проведена военно-патриотическая экспедиция «Дорогами Великой Отечественной войны. Битва за Эльбрус».

Офицеры Национального центра управления обороной РФ совместно с представителями Управления физической подготовки и спорта ВС РФ и Русского географического общества совершили восхождение на Эльбрус, с установкой на вершине флагов Минобороны России и Русского географического общества.

В состав группы для восхождения вошли 15 наиболее подготовленных офицеров НЦУО и два альпиниста Русского географического общества.

Значительное место в программе экспедиции заняло посещение памятника «Героям обороны Приэльбрусья» в поселке Терскол с возложением цветов к братской могиле красноармейцев, сложивших головы в борьбе с фашистскими оккупантами на Северном Кавказе.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ранее поставил задачу провести поисковые работы в Приэльбрусье, чтобы с почестями похоронить советских воинов. Задача была выполнена силами альпинистской разведроты спецназа Южного военного округа и поискового отряда «Мемориал Эльбрус».

Справочно:

В июле 1942 г. гитлеровское командование рассчитывало сходу преодолеть Главный Кавказский хребет и выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми, чтобы далее овладев источниками нефти, проникнуть на Ближний и Средний Восток.

Операция по захвату Кавказа, получившая кодовое название «Эдельвейс» началась 25 июля 1942 г., ключевую роль, в которой играла 1 горнострелковая дивизия с таким же названием. Дивизия «Эдельвейс» имела задачу, преодолев в районе Эльбруса горные перевалы, ударить в тыл советским частям, пытавшимся остановить продвижение армий группы «А» и тем самым завладеть инициативой. К 15 августа 1942 г. отдельные немецкие подразделения захватили основные перевалы и базы вблизи Эльбруса, а 17 августа группа немецких горных стрелков захватила «Приют Одиннадцати» - гостиницу на высоте 4200 м, названую по числу студентов Петербургского и Харьковского университетов, предпринявших попытку штурма вершины в июле 1909 г.

Капитан Грот, опытный альпинист, организовал восхождение на вершину Эльбруса м установил там флаг дивизии «Эдельвейс». Но доклад об этом вызвал недовольство в Берлине: там считали, что необходимо установить флаги со свастикой. 21 августа 1942 г. в ходе еще одного восхождения группа Грота выполнила это пожелание. Капитан Грот за восхождение с установлением флага получил месячный отпуск и жетон с силуэтом Эльбруса и надписью: «Пик Гитлера»: так планировали немцы переименовать главную гору Кавказа. Установку флагов на Эльбрус нацистское министерство пропаганды представило, как знак неминуемого покорения Кавказа. Однако к концу сентября 1942 г. командование Закавказского фронта стабилизировало положение, начав ожесточенные горные бои, которые продолжались до декабря 1942 г.

В конце декабря 1942 г. началось наступление Красной Армии, а в начале 1943 года окружение армии Паулюса под Сталинградом окончательно развенчало миф о завоевании фашистами Кавказа. Под ударами советских войск немецкие горные стрелки стали быстро спускаться из ущелий, вливаясь в колонны отступавших с Северного Кавказа германских частей.

О том, что над Эльбрусом развеваются нацистские знамена, советское командование хорошо помнило. Поэтому, как только позволила оперативная обстановка, командующий Закавказским фронтом Иван Тюленев издал директиву: очистить вершину от дряни. 13 февраля 1943 г., несмотря на тяжелейшие погодные условия, группа военных альпинистов во главе с Николаем Гусаком поднялась на обледенелые вершины Эльбруса. Там уже были не немецкие флаги, а обрывки немецких штандартов, разорванных ветром. Сбросив германские флаги, установили на их месте флаг СССР. После успешного завершения первого восхождения настал черед группы Гусева.

14 альпинистов вышли на штурм восточной вершины Эльбруса в ночь на 17 февраля. Им тоже сопутствовал успех: спустя девять часов от нацистских флагов была освобождена и вторая вершина, на которой также был установлен флаг СССР. Вот имена тех героев: военный инженер 3 ранга А.Гусев; старшие лейтенанты Б.Грачев, Е.Белецкий и В.Лубенец; лейтенанты Н.Гусак, Г.Одноблюдов, А.Сидоренко, Н.Моренец, А.Грязнов, А.Багров и Л.Кельс; младшие лейтенанты Г.Сулаквелидзе и А.Немчинов; военные техники 2 ранга Н.Персиянинов и Е.Смирнов; техник-интендант 2 ранга Л.Каратаева; бойцы Сванского партизанского отряда Габриэль и Бэкну Хергиани; рядовой В.Кухтин и фронтовой кинооператор Н.Петросов.

Все участники восхождения были отмечены государственными наградами. В наградных листах их подвиг формулировался так: «За участие в штурме Западной (Восточной) вершины Эльбруса. Преодолевая минные поля и заграждения в условиях низкой температуры, разряженного воздуха и штормовой погоды (…) поднялся на высоту 5633 м (5621 м) над уровнем моря, на высочайшую точку Европы». А.Гусеву, Н.Гусаку, политруку Евгению Белецкому вручены ордена Красной Звезды, остальным, в том числе, единственной женщине в группе, разведчице Любови Коротаевой – медали «За отвагу».

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