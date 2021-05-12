12.05.2021 (10:09)

Для реконструкции Байкало-Амурской магистрали на станцию Тунгала прибыли военнослужащие 43-й отдельной железнодорожной бригады

В Амурскую область на станцию Тунгала Дальневосточной железной дороги прибыл первый воинский эшелон 576-го отдельного железнодорожного батальона механизации 43-й отдельной железнодорожной бригады. 26 апреля он убыл со станции Камбарка Горьковской железной дороги (Удмуртская Республика).

Военные железнодорожники прибыли для выполнения задачи по реконструкции и развитию существующих железнодорожных путей Байкало-Амурской магистрали – продолжения «Великого Северного железнодорожного пути».

Эшелон из 29 вагонов доставил личный состав, 21 единицу автомобильной, специальной техники и техники железнодорожных войск; вагончики для бытовых нужд, материальные средства, продовольствие и всё необходимое для развертывания лагеря в полевых условиях.

За 13 суток воинский эшелон прошел более 6000 км от станции отправления до станции назначения. В пути следования военнослужащие читали книги и журналы, играли в настольные игры, смотрели военно-патриотические фильмы. Для чтения был также организован выпуск листков «Молния» и боевых листков. По прибытии на станцию Тунгала военные железнодорожники незамедлительно приступили к разгрузке техники и материальных средств.

Первоочередными задачами прибывшего личного состава являются: в установленные сроки осуществить выгрузку, не допустить сверхнормативного использования подвижного состава под грузовыми операциями, развернуть полевой лагерь, оборудовать полевой автомобильный парк, подготовить площадку для строительства блочно-модульного городка на 250 человек.

По окончании работ военнослужащие пообщались с местным населением пос. Тунгала. Жители населенного пункта охотно рассказали о своих обычаях и достопримечательностях.

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