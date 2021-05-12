12.05.2021 (11:15)

Первые полеты на самолетах-разведчиках Су-24МР выполнили молодые летчики ЦВО

В ходе учения в Курганской области молодые летчики Центрального военного округа (ЦВО) выполнили первые самостоятельные полеты на разведку объектов условного противника на самолетах-разведчиках Су-24МР.

Лейтенанты - выпускники 2020 года впервые пилотировали самолеты-разведчики при выполнении учебно-боевых задач. Летчики выполнили взлет с аэродрома в Челябинской области и облет местности, вскрыли район дислокации огневых средств и объектов инфраструктуры условного противника. Собранные данные воздушной разведки были переданы на командный пункт для принятия решения об уничтожении и выдачи целеуказания экипажам истребителей-бомбардировщиков Су-34 на нанесение бомбового удара.

Экипажи Су-24МР отработали одиночные полеты на малых и средних высотах от 300 до 3000 метров, взлеты и посадки днем в простых метеоусловиях.

Перед первыми полетами на разведку объектов условного противника молодые экипажи прошли переобучение в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ, где отработали полеты на тренажерах, сдали зачеты и налетали более 100 часов с инструкторами на аэродроме Шагол.

В учении было задействовано 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР, более 20 единиц наземной техники и около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

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