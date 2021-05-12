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12.05.2021 (10:27)

В Ростовской области более 2 тыс. военнослужащих 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО привились вторым компонентом вакцины «Спутник V»

В Ростовской области более 2 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов соединений и воинских частей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) вакцинировались от новой коронавирусной инфекции вторым компонентом Гам-Ковид-Вак («Спутник V»).

Перед процедурой проводился обязательный медицинский осмотр пациентов с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител, а также информирование о воздействии препарата на организм человека.

Накануне в войска округа поступило 15 тыс. доз вакцины против COVID-19. Всего в ЮВО поступило порядка 175 тыс. доз препарата, двумя компонентами привито более 140 тыс. человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина , COVID-19
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