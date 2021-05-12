12.05.2021 (10:47)

Тематический поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Ростов-на-Дону



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Тематический поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Ростов-на-Дону

В столицу юга России в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», проводимой Министерством обороны Российской Федерации, прибыл тематический поезд.

На перроне Ростова-на-Дону поезд встретили представители командования Южного военного округа (ЮВО), администрации области и города, юнармейцы, ростовчане и гости южной столицы.

Для гостей передвижной выставки представлено 17 тематических вагонов, в каждом организованы лекции для посетителей. На трех открытых платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19, разделен на три части: «красная зона», где демонстрируется палата пациента больного коронавирусной инфекцией, «демонстрационная зона», где можно увидеть ролики и презентации о работе военных медиков, а также «телемедицинская зона».

Также представлен вагон «Дорога памяти», внутри которого размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, по аналогии с одноименным музейным комплексом.

На специально оборудованной платформе-сцене выступят артисты Центрального дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе, Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамбля песни и пляски ЮВО, концертного ансамбля «Успех» Окружного дома офицеров военного округа.

Также на перроне железнодорожного вокзала развернуты военно-полевая кухня, выставка образцов вооружения, военной и специальной техники 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, историческая экспозиция с образцами вооружения и техники военных лет.

Кроме того, в рамках мероприятия проходит акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!», в ходе которой все желающие могут посетить пункт отбора на военную службу по контракту, развернутый на территории железнодорожного вокзала, ознакомиться с должностями, а также пройти первичные мероприятия профессионально-психологического отбора.

Тематический поезд будет пребывать в Ростове-на-Дону в течение 4 часов 20 минут до 12:30 12 мая. Его экспозицию могут посетить все желающие бесплатно на железнодорожной станции «Ростов-Главный».

На территории ЮВО поезд остановится также на станциях Краснодар-1, Севастополь, Владикавказ, Назрань, Волгоград-1.

При проведении мероприятий в рамках акции на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемические мер.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице