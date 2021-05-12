12.05.2021 (09:30)

Морпехи КФл подготовят к лету более 300 модернизированных мишеней на полигоне Аданак

Военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) приступили к подготовке и модернизации объектов, войсковых стрельбищ, участков по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), директрис и автодромов на полигоне Аданак к летнему периоду обучения.

В настоящее время морские пехотинцы проводят работы по совершенствованию учебно-материальной базы на войсковом стрельбище. Личный состав выполняет комплекс мероприятий по ремонту технического оборудования электрических подъёмников мишенной обстановки.

В ходе проводимых работ особое внимание уделяется состоянию и технической оснащенности войскового стрельбища, тактических полей, учебных мест и классов, подготовке мишеней, окопов, командно-наблюдательных пунктов, автодромов и т.д.

Мишенная обстановка на полигоне располагается с учётом расстояний от 700 м до 10 тыс. м для выполнения задач с комплексами БпЛА и стрельб штатными боеприпасами на различные дистанции.

За подготовительный период морским пехотинцам КФл предстоит подготовить около 100 мишеней нового образца в виде фигуры танка и артиллерийского орудия, а также порядка 200 ростовых мишеней, которыми обозначают скопление пехоты условного противника.

Всего на полигоне задействовано более 100 морских пехотинцев, используется порядка 20 единиц военной и специальной техники. На директрисе войскового стрельбища планируется подготовить и установить более 300 мишеней, что позволит в полном объёме выполнять учебно-боевые задачи в новом периоде обучения.

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