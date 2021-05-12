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12.05.2021 (10:16)

Молодые летчики ЮВО выполнили ознакомительные полеты на Су-24М в Волгоградской области

Молодые летчики авиаполка Южного военного округа (ЮВО) – выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища –выполнили ознакомительные полёты в Волгоградской области на фронтовых бомбардировщиках Су-24М.

Перед вылетами военнослужащие сдали зачёты на допуск к полётам, получили предполетные указание на выполнение воздушной разведки погоды, выполнили элементы предполётной подготовки.

Полеты проводились на скоростях от 500 до 1 тыс. км/ч на высотах до 1 тыс. м. Некоторые из молодых офицеров впервые поднялись в небо на данном типе самолёта.

Главной целью лётной смены являлась подготовка экипажей к действиям в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью, а также к полётам в составе пар на малой и сверхмалой высоте.

Далее в соответствии с программой подготовки лейтенанты под руководством опытных инструкторов примут участие в летно-тактических учениях, в ходе которых экипажи Су-24 выполнят летные тактические задания по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих легкую бронетехнику, командные пункты условного противника, совершат маневры по уклонению от истребительной авиации условного противника и совершат посадку на незнакомом аэродроме.

К полетам было привлечено более 60 военнослужащих инженерно-технического и летного состава, было задействовано около 20 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Самолеты , Южный военный округ , ВВС
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