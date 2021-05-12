12.05.2021 (08:45)

12 природных пожаров в двух регионах РФ ликвидировали военнослужащие ЦВО весной текущего года

12 пожаров на площади более 700 гектаров ликвидировали военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в Ишимском районе Тюменской и Талицком районе Свердловской областей весной текущего года.

К ликвидации ландшафтных пожаров привлекались военнослужащие бригады армейской авиации и инженерно-саперного полка сибирской общевойсковой армии военного округа. В ходе тушения пожаров вертолетчики ЦВО провели сброс более ста девяноста тонн воды, а военные инженеры оборудовали шестьдесят пять километров минерализованных полос, что обеспечило защиту 10 населенных пунктов от огня.

Решение о выделении сил и средств для борьбы с огнем принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению властей регионов.

В настоящее время личный состав инженерно-саперного полка ЦВО продолжает бороться с природными пожарами. К ликвидации ландшафтных пожаров привлечено более 40 военнослужащих. Для тушения применяются ранцевые огнетушители. В готовности к применению содержатся два вертолета Ми-8, оснащенных водосливными устройствами ВСУ-5.

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