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12.05.2021 (09:00)

Парад с участием военнослужащих ВВО в Чите завершился песней "Служить России"

В столице Забайкальского края – городе Чита на площади Ленина по завершении  праздничного парада, военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа под аккомпанемент сводного музыкального оркестра исполнили легендарные песни о Великой Победе и Вооруженных Силах - "День Победы", «Служить России» и «Победа»

Исполнение всеми любимых композиций состоялось на глазах у ветеранов, тружеников тыла и жителей города пришедших на парад.  

Напомним, что всего в параде войск Читинского гарнизона приняли участие более 1700 человек, в том числе 1100 военнослужащих Вооруженных Сил, было задействовано около 70 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военные парады
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