12.05.2021 (09:00)
Парад с участием военнослужащих ВВО в Чите завершился песней "Служить России"
В столице Забайкальского края – городе Чита на площади Ленина по завершении праздничного парада, военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа под аккомпанемент сводного музыкального оркестра исполнили легендарные песни о Великой Победе и Вооруженных Силах - "День Победы", «Служить России» и «Победа»
Исполнение всеми любимых композиций состоялось на глазах у ветеранов, тружеников тыла и жителей города пришедших на парад.
Напомним, что всего в параде войск Читинского гарнизона приняли участие более 1700 человек, в том числе 1100 военнослужащих Вооруженных Сил, было задействовано около 70 единиц боевой и специальной техники.
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