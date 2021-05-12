12.05.2021 (07:00)

В Забайкальском крае полигоны общевойсковой армии ВВО модернизируют к новому периоду обучения

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, (ВВО) дислоцированных в Забайкальском крае, в летнем периоде обучения будут совершенствовать профессиональные навыки на модернизированных объектах полигонов. Работы в рамках подготовительного периода проводятся на полигонах «Цугол», «Борзя-Новая», «Песчанка», «Красный яр» и «Дровяная».

Для выполнения военнослужащими упражнений стрельб из штатного оружия готовится более 2 тысяч различных мишеней, имитирующих технику, артиллерийские системы, огневые средства и живую силу условного противника.

Также, на полигоне «Борзя-Новая», спланировано возвести огневые позиции для БМП и танков, стенки для тренировки снайперов, макеты зданий для действия личного состава в городских условиях и дополнительный участок для выполнения упражнений армейской тактической стрельбы.

Помимо этого, в ходе подготовительного периода на полигонах проводится ремонт и восстановление специального оборудования. Для более качественного обучения войск будет обновлено 100 % объектов полевой учебно-материальной базы.

Отметим, что на полигонах ВВО в Забайкалье ежегодно проводится несколько тысяч практических занятий и учений по различным дисциплинам боевой подготовки, как в дневное, так и в ночное время.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице