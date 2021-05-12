12.05.2021 (07:15)

Военнослужащие ВВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в г.Улан-Удэ

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО), десантного соединения, дислоцированных в Республике Бурятия, и сотрудники силовых ведомств провели концерты посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в ходе которых поздравили ветеранов Ваничкина Николая Ивановича и Эрдынеева Бато Монголовича. Данные концерты прошли в Октябрьском районе г. Улан-Удэ и в пос. Сосновый Бор в рамках акции «Помним! Чтим! Гордимся!».

Выступающие создали праздничную атмосферу, исполнив на импровизированной сцене различные танцевальные номера и известные песни военных лет, в частности, «Катюша», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине», «Журавли», «Смуглянка», «Баллада о солдате», «День Победы». Ветераны и местные жители высоко оценили организацию данных концертов.

После концерта Бато Монголович рассказал жителям как в 1943 году в возрасте 18 лет ушел на войну, о том, как участвовал в боях против Японии, и, как окружив вражескую японскую часть, без единого выстрела они взяли небольшой китайский город.

Военнослужащие соединений и воинских частей ВВО осуществляют поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и героям труда, повсеместно и своевременно помогают решать социально-бытовые проблемы и нужды.

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