12.05.2021 (08:00)

В Бурятии с подразделениями ВВО в зимнем периоде обучения проведено около 1 тысячи тренировок по антитеррору

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятии, за зимний период обучения проведено около 1 тысячи тренировок по антитеррору.

В ходе мероприятий отрабатывались вопросы отражения условных незаконных вооруженных формирований на военные городки, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты.

Также военнослужащие совершенствовали навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной разведки, обезвреживанию взрывных устройств.

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись различные имитационные средства, в частности, холостые боеприпасы к стрелковому оружию, взрывные имитационные заряды ИМ-120, дымы и сигнальные ракеты.

В каждой общей тренировке общевойскового объединения и соединений окружного подчинения по противодействию терроризму принимали участие около 200 военнослужащих, задействовалось более 15 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3.

В ходе тренировок военнослужащие подразделения антитеррора продемонстрировали оперативность, слаженность действий и готовность выполнить поставленные задачи. Практика внезапных проверок по выполнению мероприятий антитеррора в соединениях будет продолжена.

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