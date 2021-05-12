12.05.2021 (08:00)
В Бурятии с подразделениями ВВО в зимнем периоде обучения проведено около 1 тысячи тренировок по антитеррору
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятии, за зимний период обучения проведено около 1 тысячи тренировок по антитеррору.
В ходе мероприятий отрабатывались вопросы отражения условных незаконных вооруженных формирований на военные городки, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты.
Также военнослужащие совершенствовали навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной разведки, обезвреживанию взрывных устройств.
В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись различные имитационные средства, в частности, холостые боеприпасы к стрелковому оружию, взрывные имитационные заряды ИМ-120, дымы и сигнальные ракеты.
В каждой общей тренировке общевойскового объединения и соединений окружного подчинения по противодействию терроризму принимали участие около 200 военнослужащих, задействовалось более 15 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3.
В ходе тренировок военнослужащие подразделения антитеррора продемонстрировали оперативность, слаженность действий и готовность выполнить поставленные задачи. Практика внезапных проверок по выполнению мероприятий антитеррора в соединениях будет продолжена.