12.05.2021 (05:30)

В соединениях и воинских частях Амурского общевойскового объединения ВВО подходит к завершению перевода техники на летний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, завершается выполнение мероприятий перевода вооружения и военной и строевой техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.

В общей численности в течение месяца силами специалистов на оборудованных постах, а также военнослужащими, входящими в состав штатных экипажей, было обслужено около шести тысяч единиц ВВСТ, включающей в себя как автомобильную технику общего назначения, так и смонтированную на их базе боевую и специальную технику.

В ходе выполнения работ было проведено облуживание топливной системы двигателей с заменой либо обслуживанием фильтров, замена масел, смазок, охлаждающей жидкости. Выполнена регулировка основных узлов и механизмов. На специальной технике, силами специалистов обслуживающих предприятий и заводов-изготовителей выполнен ряд мероприятия, согласно технологических карт, по доведению рабочих параметров до заданных норм.

В ближайшее время, под руководством представителей штаба объединения, будут проведены смотры качества выполнения работ и готовности ВВСТ к эксплуатации в летних условиях.

С водительским составом проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации ВВСТ в условиях высоких температур.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице