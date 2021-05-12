12.05.2021 (06:30)

В общевойсковой армии ВВО в Забайкалье свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в тренировке по РХБ защите

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, состоялась тренировка по отработке действий личного состава в условиях применения условным противником оружия массового поражения (ОМП).

В ней приняли участие свыше 4 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

В ходе проведения тренировки военнослужащие совершенствовали практические навыки в применении современных приборов измерения мощности дозы гамма-излучения и степени радиоактивного заражения объектов и местности - ИМД-2НМ, которые ранее поступили в подразделения на смену устаревшим образцам специальной техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Измеритель мощности дозы (ИМД) предельно прост в обращении — при нажатии всего одной кнопки он выходит на рабочий режим и измеряет мощность экспозиционной дозы.

В свою очередь специалисты подразделений РХБ защиты отработали развертывание и подготовку к работе разведывательных химических машин, провели полную специальную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.

Военнослужащие инженерных, артиллерийских, ракетных и других подразделений выполнили нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и проведению частичной специальной обработки стрелкового оружия.

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