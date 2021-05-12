12.05.2021 (07:00)

Летчики армии ВВС и ПВО ВВО провели учебно-тренировочные полеты с отработкой тактики уничтожения наземных целей в Забайкалье

Летчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на штурмовиках Су-25 провели учебно-тренировочные полеты с отработкой тактики уничтожения наземных целей на специализированном авиационном полигоне в Забайкальском крае.

Особое внимание при этом уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на малых высотах и скоростях, с отработкой точности прицеливания вооружения самолетов.

При выполнении задач поочередно проводились тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению целей, имитирующих бронетехнику, замаскированные узлы связи, склады условного противника.

Полеты выполнялись летчиками одиночно и в составе пар.

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