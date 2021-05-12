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12.05.2021 (04:00)

На Камчатке перед началом летнего периода началась сплошная очистка полигона «Радыгино» от неразорвавшихся боеприпасов

Общая площадь разминирования на полигоне «Радыгино», где проводятся все основные мероприятия боевой подготовки, связанные с практическим применением вооружения и военной техники, составит свыше 55 тысяч гектаров. Ввзрывоопасные предметы различных типов, найденные на полигоне будут уничтожаться на месте небольшими партиями с использованием накладных зарядов.

Военнослужащие, участвующие в очистке, обеспечены индивидуальными средствами защиты, современными миноискателями, средствами связи и транспортом, предназначенным для перевозки взрывоопасных предметов. Всего к мероприятиям по сплошной очистке привлечено более 60 военнослужащих и более 10 единиц специальной техники.

Сплошная отчистка полигонов проводится два раза в год для обеспечения безопасности личного состава во время проведения занятий на учебных тактических полях. Также, после проведений летно-тактических учений призводится осмотр и очистка от неразорвавшихся боеприпасов авиационных полигонов.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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