12.05.2021 (06:00)

Приказом Главнокомандующего ВМФ новому противодиверсионному катеру ТОФ присвоено имя «Юнармеец Сахалина»

В соединение кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России поступил новый противодиверсионный катер (ПРДК) «Грачонок». По ходатайству Губернатора Сахалина и представителей Юнармейского движения региона приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом новому кактеру присвоено имя «Юнармеец Сахалина».

Это третий катер проекта «Грачонок», который поступил в отряд по борьбе с ПДСС и названный в честь отрядов общественного военно-патриотического движения на Северо-восточных рубежах России. Катера «Юнармеец Камчатки» и «Юнармеец Чукотки» уже выполняют задачи по предназначению в составе соединения кораблей охраны водного района ОКВС.

В ближайшее время в торжественной обстановке на новом ПРДК будет поднят флаг Военно-Морского Флота.

Противодиверсионный катер предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами противника, обеспечения действий боевых пловцов в акваториях пунктов базирования и близлежащих подступах к ним.

Основные ТТХ: водоизмещение - 138 т, -длина - 31 м, ширина - 9,5 м, Скорость полного хода - 23 узла, дальность плавания - 200 миль, автономность - 5 суток, экипаж - 8 человек.

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