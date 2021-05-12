12.05.2021 (05:00)

Тейковские «Ярсы» возвращаются в пункты постоянной дислокации

Военнослужащие и военная техника Тейковского ракетного соединения, дислоцированного в Ивановской области, принимавшие участие в подготовке и проведении военного парада на Красной площади, убыли из подмосковного Алабино к месту постоянной дислокации.

В этом году 9 мая в составе механизированной колонны парадного расчета РВСН по Красной площади прошли 3 автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс».

Колонне парадного расчета предстоит совершить марш в пункт постоянной дислокации г.Тейково Ивановской области, протяженностью более 400 км., преодолев при этом более 100 различных опасных участков дорог.

В конце апреля в Алабино была произведена покраска пусковых установок ПГРК «Ярс». В среднем на покраску одного агрегата ракетного комплекса «Ярс» уходило около двух дней и 100 килограмм краски. Пусковые установки покрывали специально изготовленной краской защитного цвета, соответствующей технической документации на ракетный комплекс.

С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения приняли участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.

В настоящее время на вооружении Тейковского ракетного соединения находятся ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».

После возвращения в пункт постоянной дислокации, агрегаты парадного расчета пройдут регламентное обслуживание и будут переведены в штатный (исходный) облик, соответствующий готовности к несению боевого дежурства.

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