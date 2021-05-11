11.05.2021 (23:30)

В Главном командовании Военно-Морского Флота начался сбор руководящего состава Медицинской службы ВМФ

Сегодня в Санкт-Петербурге в Главном командовании Военно-Морского Флота под руководством начальника медицинской службы Главного командования ВМФ полковника медицинской службы Игоря Мосягина прошел первый день сбора руководящего состава медицинской службы ВМФ. В сборе принимают участие начальники медицинских служб Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, представители медицинских служб воинских частей, непосредственно подчиненных главнокомандующему Военно-Морским Флотом.

В рамках первого дня сбора были заслушаны доклады начальников медицинской службы флотов и Каспийской флотилии и проведена научно-практическая конференция по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Также сотрудниками филиала Центральной военно-морской библиотеки в Адмиралтействе была организована для участников сборов экскурсия, на которой они смогли ознакомиться с постоянными экспозициями филиала и временными выставками.

Планом сбора предусмотрено подведение итогов подготовки медицинской службы флотов и Каспийской флотилии за зимний период обучения, проведение научно-практических конференций, ряд практических занятий в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, а также проведение контрольных мероприятий с участниками сборов.

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