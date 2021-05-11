11.05.2021 (22:00)

В Пермском СВУ развернута широкая деятельность кружков и секций

В Пермском суворовском военном училище (СВУ) развернута широкая деятельность кружков и секций.

Количество секций и кружков в которых воспитанники училища могут заниматься продолжает рости от года к году.

Для всестороннего развития суворовцы посещают кружки по 3D моделированию, робототехнике, экспериментальной химии.

Также на базе Пермского СВУ открылся кружок по проектированию и моделированию беспилотных летательных аппаратов, где курсанты научатся особенностям проектирования и эксплуатации БПЛА, разработке полетных и технических параметров, моделированию самих аппаратов с анализом принципов работы.

Также в училище есть киностудия, на которой учащиеся постигают азы монтажа, снимают и монтируют фильмы для всевозможных конкурсов.

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