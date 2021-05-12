12.05.2021 (03:00)

Российские саперы провели очистку местности от взрывоопасных предметов в районе населённого пункта Мадагиз



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские саперы провели очистку местности от взрывоопасных предметов в районе населённого пункта Мадагиз

Инженерно-саперные группы роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Нагорного Карабаха от минной опасности и взрывоопасных предметов.

В настоящее время российские военнослужащие провели работы по поиску взрывоопасных предметов на окраине населенного пункта Мадагиз, а также вдоль трассы Мардакерт-Мадагиз.

В ходе выполнения работ на данном участке российскими саперами были обезврежены около 15 взрывоопасных предметов.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования очищено 2104 гектара территории, более 650 километров дорог, 1806 зданий, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25611 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные саперами взрывоопасные предметы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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