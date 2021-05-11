11.05.2021 (17:45)

В Калуге прошли соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки

В Калуге прошли соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки «Отличный стрелок».

Мероприятие было организовано руководителями регионального отделения ДОСААФ Калужской области.

Состязались за почетное звание «Отличный стрелок» члены 28 команд юнармейцев, кадетов, казачьей молодёжи, военно-патриотических отрядов и клубов региона. Чтобы добиться этого звания участникам необходимо было не только продемонстрировать свою меткость, выбив 80 и более из 100 возможных очков, но и пройти тестирование на знание правил безопасного обращения с оружием и материальной части спортивного и ручного стрелкового боевого оружия, а также выполнить нормативы по разборке-сборке автомата Калашникова.

Командную победу в состязаниях одержали юнармейцы калужской школы № 50. Победителям были вручены знаки ДОСААФ России «Отличный стрелок» и удостоверения к ним.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице