11.05.2021 (17:30)

Во Владикавказе в учебном центре военной полиции завершилась сдача контрольной комплексной проверки

Во Владикавказе завершилась сдача контрольной комплексной проверки за зимний период обучения учебного центра военной полиции под руководством заместителя начальника Главного управления военной полиции полковника Максима Смолякова.

Комиссия Главного управления военной полиции проверила боевую и мобилизационную готовность, строевую слаженность подразделений учебного центра, состояние вооружения военной и специальной техники и материально-технического обеспечения.

В ходе проверки военнослужащие учебного центра показали уровень усвоенных знаний, навыков и умений за зимний период обучения 2021 учебного года по следующим предметам боевой подготовки: строевая подготовка, РХБ защита, огневая подготовка, физическая подготовка и вождение колесных машин.

Лучшими в ходе сдачи проверки себя показали управление учебного центра и учебная рота.

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