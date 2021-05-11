11.05.2021 (17:15)

В Уссурийском десантно-штурмовом соединении проходит сезонное обслуживание и перевод вооружения и техники на летний режим эксплуатации

В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении проходит сезонное обслуживание и перевод вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.

Непосредственно перед началом мероприятий по переводу техники были организованны занятия с личным составом по вопросам ее эксплуатации в летних условиях, в том числе при высоких температурах и повышенной влажности.

На каждой штатной единице техники проводится до 50 технических операций с проверкой электрических, гидравлических систем и работоспособности всех основных узлов и агрегатов.

На завершающем этапе перевода техники специально созданная командованием соединения комиссия проведет предварительную проверку качества выполненных работ на предмет готовности к летнему периоду эксплуатации, а также готовности техники к выполнению задач.

Всего в ходе сезонного перевода техники будет обслужено свыше 600 единиц ВВСТ гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

Весь комплекс мероприятий будет завершен в конце мая.

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