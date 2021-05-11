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11.05.2021 (17:00)

Участники парада Победы в Воронеже возвращаются в пункты постоянной дислокации частей и соединений общевойсковой армии ЗВО

Участники парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедшего в Воронеже, возвращаются в пункты постоянной дислокации (ППД) общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). В этом году в параде принимали участие военнослужащие из частей и соединений, дислоцированных в Курской, Смоленской, Воронежской и Белгородской областях.

Марш в пункты постоянной дислокации будет происходить в смешанном варианте – в зависимости от типа военной техники. Во время движения механизированных колонн по дорогам общего пользования военнослужащих будут сопровождать сотрудники 47-й военной автоинспекции ЗВО.

Перед отправкой в ППД вся техника прошла обязательную специальную химическую обработку против COVID-19. По прибытии военнослужащие приступят к регламентированному обслуживанию и подготовке военной техники к несению боевого дежурства.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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