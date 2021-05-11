11.05.2021 (16:45)

Армейский дзюдоист стал победителем турнира мировой серии «Большой шлем» в Казани

В Казани завершились соревнования турнира мировой серии по дзюдо «Большой шлем». В заключительный день представитель Центрального спортивного клуба Армии Тамерлан Башаев принёс сборной России золотую награду.

Старший сержант Тамерлан Башаев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, стал обладателем золотой награды на турнире мировой серии «Большой шлем» в Казани. Эта награда стала для сборной России заключительной высшей пробы на турнире.

В финале армеец, действующий чемпион Европы, выиграл у представителя Бразилии, пятикратного призера Олимпийских игр и чемпионатов мира, шестикратного чемпиона Панамерики Рафаэла Силвы.

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали бразилец Давид Моура и немец Йоханнес Фрай.

Всего в турнире приняли участие 408 спортсменов из 79 стран мира — 244 мужчины и 164 женщины.

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