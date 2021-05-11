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11.05.2021 (16:30)

Военнослужащие управления Ленинградской армии ВВС и ПВО приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке

В Санкт-Петербурге военнослужащие Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) приступили к сдаче контрольной проверки состояния физической подготовки.

Возглавляет комиссию по проверке начальник Управления физической подготовки и спорта Вооружённых Сил Российской Федерации, профессор, мастер спорта России по военно-спортивному многоборью полковник Андрей Зыков.

Военнослужащим объединения, в том числе и женщинам, предстоит выполнить комплексы физических упражнений на силу, скорость и выносливость, включающих в себя подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на 60 и 100 метров, челночный бег, кросс на 1000 и 3000 метров, плавание.

Итоговая оценка будет выставляться по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Физподготовка
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