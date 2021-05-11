11.05.2021 (16:15)

В Саратовской области более 500 специалистов артиллерии приступили к сдаче выпускных экзаменов

В учебном центре боевого применения в Саратовской области более 500 младших специалистов для ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ приступили к сдаче выпускных экзаменов.

Обучение проходило в течение 4 месяцев на современных компьютерных тренажерах, которые позволяют смоделировать любые погодные условия и сымитировать огонь различных ракетных и артиллерийских систем.

До конца недели на полигоне Широкий Карамыш курсанты выполнят контрольные боевые стрельбы из самоходных и буксируемых гаубиц «Акация», «Мста-Б», Д-30 и минометных комплексов «Сани». После сдачи экзаменов пройдет выпуск, и артиллеристы будут отправлены во все виды и рода войск Вооруженных Сил России.

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